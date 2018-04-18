مدرسة شهداء بوهديمة للتعليم الأساسي تزور مطار بنينا الدولي

بنغازي 17 أبريل 2018 (وال) – قامت مدرسة شهداء بوهديمة للتعليم الأساسي اليوم الثلاثاء بزيارة إلى منفذ مطار بنينا الدولي.

وتخللت الزياره أجواء تملؤها السعادة من قبل التلاميذ المتفوقين للصف التاسع وقامو بالمرور على مرافق المنفذ والمرور على صالات الزوار والمسافرين من المنفذ ومدرج الطائرات والتعرف على أحد معالم مدينة بنغازي.

وفي نهاية الجوله قامت مديرة المدرسة بتقديم شهادات شكر وتقدير وباقة ورد إلى السيد مدير أمن منفذ مطار بنينا الدولي عقيد خالد سرير الكاديكي والملازم خليل الجهاني المكلف برفقتهم.(وال – بنغازي) ع ع

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