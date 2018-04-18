السراج والمشري يتفقان على ضرورة تحقيق توافق وطني وتوحيد المؤسسات السيادية

اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، على ضرورة تحقيق توافق وطني وتوحيد مؤسسات الدولة السيادية، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن السراج والمشري بحثا خلال الاجتماع مستجدات الوضع السياسي في البلاد، وأطر وآليات التنسيق بين المجلس الرئاسي ومجلس الدولة «وفقًا لطبيعة مهام كلا منهما».

وأضاف أن السراج والمشري ناقشا خلال الاجتماع «المختنقات التي تواجه عددًا من مرافق الخدمات العامة وجهود الحكومة لحلها وفقًا للأولويات وبقدر ما يتوفر لها من إمكانات»، كما تطرقا «لسبل حل المأزق الاقتصادي والمالي التي تمر بها البلاد».

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن السراج والمشري شددا خلال لقائهما على «أهمية احترام المسار الديمقراطي وصولاً لإجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة»، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

يشار إلى أن لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمشري، هو الأول بينهما منذ انتخاب الأخير رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة خلفًا لعبدالرحمن السويحلي يوم 7 أبريل الجاري.

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