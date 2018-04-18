بعد لقاء مصالحة.. لجان مشتركة بين الزنتان والزاوية لحلحلة المشاكل العالقة بين المدينتين

القاهرة – بوابة الوسط – : محمد ترفاس

اتفقت مدينتا الزنتان والزاوية على تشكيل لجان مشتركة لحلحلة المشاكل العالقة بين المدينتين، بحسب بيان مشترك صدر عقب لقاء مصالحة اليوم الثلاثاء، في مدينة الزنتان غرب البلاد.

وبحسب البيان، فقد أكد أهالي المدينتين وحدة التراب الليبي، وحرمة الدم الليبي «والعمل على عدم عودة أي تصادم مسلح أو التلويح به»، و«الدعوة إلى المصالحة الوطنية الشاملة من خلال الحوار الليبي – الليبي».

وأكد أهالي المدينتين تأييدهم لـ«محاربة التطرف ودعم وتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية» و«العمل على تقريب وجهات النظر في الجانب السياسي بشأن تشكيل حكومة وطنية واحدة» و«العمل على عودة المهاجرين والنازحين بالداخل والخارج».

ولقاء المصالحة بين الزنتان والزاوية هو الثاني الذي تشهده مدينة الزنتان بعد لقاء مصالحة مماثل أُعلن في الزنتان مع مدينة مصراتة غرب البلاد.

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