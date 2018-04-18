الدرسي: أنا على استعداد لتسليم القنصلية لمن يتم اعتماده فعلاً

قال القائم بأعمال سفارة ليبيا بجمهورية مصر العربية محمد صالح الدرسي لـ”بوابة افريقيا الإخبارية” أن ما تم تداولة عبر المواقع الالكترونية و وسائل الاعلام بخصوص اقتحام السفارة والاعتداء على حراس السفارة من طرفنا عاري عن الصحة .

مضيفا ان “الموضوع حدث على النحو التالي حيث أنه كنت في اجازة في ليبيا وتم اقتحام السفارة من قبل عادل الحاسي على اساس انه تم اعتماده من الخارجية المصرية غير أنه بعد شهر من عودتي لمصر تفاجات بأنه لم يتم اعتماده واني أنا ما ازال في عملي وأن من يقوم بإعتماد وتصديق الاجراءات بالسفارة شخص يدعي عادل خليفة المسماري انا من كلفة سابقاً بالتصديق واعتماد الرسائل الخاصة بالدولة الليبية وان عادل الحاسي غير شرعي” وفق تعبيره.

وقال الدرسي بأنه “بعد ما طلب مني الموظفين الدوليين بالرجوع كوني ماازال القنصل العام دخلت بدون اي اشتباكات و الحراس هم من ادخلونا واليوم كانت الصالة مفتوحة أمام المواطنيين وكان العمل بشكل عادي و اكد الدرسي انه على استعداد تام لتسليم القنصلية لاي شخص يتم اعتمادة كقنصل عام وبشرط ان يكون معتمد من الدولة الليبية والخارجية المصرية” على حدّ قوله.

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