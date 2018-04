المتوسط:

أصدر رئيس الهيئة العامة للسياحة باعتماد مهرجان “بني وليد” السياحي كمهرجان سياحي دولي.

ويضم مهرجان بني وليد السياحي بني وليد العديد الأنشطة التراثية والثقافية حيث يشمل برنامج المهرجان تنظيم معارض للمأكولات الشعبية والصناعات التقليدية، وإقامة مسابقة الزى التقليدي للأطفال، وعروض للفروسية الشعبية، والألعاب الشعبية، و تسيير رحلات إلى المعالم السياحية والأثرية.

