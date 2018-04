مغرداً خارج السرب الوطني..أحمد لنقي يعارض عملية تحرير درنة

المتوسط – سامر أبو وردة

عارض عضو مجلس الدولة الاستشاري، أحمد لنقي، عملية القوات المسلحة، التي تستهدف تطهير درنة من الجماعات المسلحة، متذرعاً بالخشية من حدوث دمار للمدينة، على الرغم من التطمينات المتكررة، التي ذكرها المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، خلال الفترة الماضية.

وزعم أحمد لنقي، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أن المتواجدين داخل مدينة درنة مسالمين، وأنهم الذين أخرجوا “داعش”، و”أنصار الشريعة” من المدينة، وأن التنظيم المعروف بـ “مجاهدي درنة” متواجد خارج المدينة، في منطقة الظهر الحمر تحديداً.

وقال لنقي، إنه مازال هناك مجال مفتوح أمام رئاسة الأركان العامة، للتفاهم والجلوس مع الأعيان والحكماء، والاتفاق على تشكيل قوة من أبناء درنة لحمايتها، مضيفاً أن تفعيل مديرية الأمن وفروعها، وخاصة المباحث العامة والجنائية، بالإضافة إلى تفعيل الشرطة القضائية والقضاء، هو الحل لهذه الأزمة.

وناشد لنقي، المسلحين أن يتمهلوا، وأن يقوموا بتسليم أسلحتهم إلى المشايخ والأعيان.

يذكر أن القوات المسلحة المتمركزة في المحور الجنوبي لمدينة درنة، قد استهدفت، مساء اليوم الثلاثاء، بالمدفعية، فلول الجماعات الإرهابية بالمدينة، بمنطقة الظهر الحمر جنوب درنة، وذلك حسبما أفاد عبد الكريم صبرة، منسق غرفة عمليات عمر المختار.

ويعد أحمد لنقي، عضو جماعة الإخوان المسلمين، ومنظراً لها، حيث اعتاد بشكل دائم تبني توجهات الجماعة والدفاع عن آرائها، في الشأن السياسي، وبما يوافق مصالحها، ومصالح حلفائها الإقليميين، على خلاف ما تقتضي المصالح الوطنية، مستغلاً صفته كعضو بمجلس الدولة الاستشاري، والذي تسيطر عليه الجماعة، وهو ما ظهر جلياً خلال انتخابات المجلس، التي عُقدت مؤخراً.

