مديرية أمن طبرق تحذّر أولياء الأمور من هذه النبتة

حذرت مديرية أمن طبرق كل أولياء الأمور بالمدينة بعدم تناول أبناءهم نبات ” الخشخاش ” و هو نبات مخدر و يسبب حالات مرضية خطيرة نفسية، وعصبية.

وأكد مسؤول الإعلام بمديرية أمن طبرق حسين الجراري” لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية” بأن رجال التحري و البحث كشفوا أن سبب إصابة عدد من أطفال أحد أحياء طبرق السكنية و المعروف بحي الزهور أن السبب هو تناول هذا النبات دون قصد وذلك على أنه نبات “القعمول” .

وأشار الجراري بأن المعلومات إصابة الأطفال وردت إلي ضباط شرطة النجدة التابعة لمديرية أمن طبرق ، بأن هناك أطفال في” حي الزهور ” خلف مبنى السجون يتعرضون إلى حالات نفسية وعصبية لساعات .

هذا وحسب مواقع طبية ” تسمى بذور الخشخاش علميا بالمنوم, على الرغم من عدم احتوائها على خصائص مخدرة، فهي بذور هشة و صغيرة، يميل لونها إلى اللون الأزرق، و تشبه في طعمها نكهة الجوز، و عادة ما تستخدم في الكثير من المخبوزات و الكعك، بالإضافة إلى استخدامها فوق المقبلات كنوع من أنواع التوابل، لتضيف نكهة لذيذة و جديدة لها، و قد تم استخدامها قديما من قبل العرب المسلمين كدواء خاضع للرقابة، إضافة إلى انتشارها و بكثرة حاليا في بعض الدول الأوروبية، كالهند و استراليا و تركيا، و تباع بذور الخَشخاش بالأسواق، أو عند العطارين، حيث يصنع منها مخدر الأفيون، و هذا المخدر يستخدم في العمليات الجراحية و يضاف لبعض الأدوية” .

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