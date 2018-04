المتوسط:

نشرت صحيفة اليوم السابع المصرية وثيقة طرحتها حكومة فنلندا، لتوقيع ما يعرف بميثاق شرف بين بعض الأحزاب والتنظيمات الليبية.

وتتناول الوثيقة عدة مبادئ منها مدنية الدولة، والتداول السلمي على السلطة، والاحتكام لصندوق الانتخاب، والابتعاد عن التجاذبات السياسية في إدارة المؤسسات السيادية، ووقف التحريض الإعلامي، والابتعاد عن خطاب الكراهية والعنف.

وتضمنت وثيقة حكومة فنلندا عدة أسماء كيانات سياسية ليبية منها حزب العدالة والبناء والتي تسلمها حزب العدالة والبناء برئاسة محمد صوان وتحالف القوى الوطنية، برئاسة د. محمود جبريل، وحزب الوطن برئاسة أمير الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة سابقاً عبد الحكيم بلحاج، وحزب التغيير الذي يترأسه جمعة القماطى، وجبهة النضال الوطنى المحسوبة على بعض أنصار النظام السابق والتي يتولى أحمد قذاف الدم مهام مسئولها السياسى، وحركة المستقبل برئاسة عبدالهادى الحويج، والتكتل الوطنى الفيدرالى برئاسة بلقاسم النمر.

ووافقت بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية على الوثيقة، لكن لم توقع الأحزاب على الوثيقة بعد، وذلك للتنسيق والتشاور قبيل التوقيع على الوثيقة، وذلك بحسب مصادر لـصحيفة اليوم السابع.

The post وثيقة مسربة طرحتها فنلندا على قوى سياسية ليبية بينها الإخوان والمقاتلة لحل الأزمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية