إنقاذ مهاجرين بينهم أطفال ونساء من قبل خفر السواحل الليبي

قامت قوات خفر السواحل الليبية نقطة إنزال القاعدة البحرية طرابلس ” أبوستة ” بإنقاذ 204 مهاجرا غير شرعيا كانو على متن قاربين مطاطيين متجهين إلى الشواطئ الأوروبية بينهم 71 امراءة و 10 اطفال من جنسيات مختلفة من (السودان بنغلاديش مصر الصومال غينيا كوناكري إثيوبيا غامبيا نيجيريا إريتريا.

وقال مصدر من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق أنّه قد “تمت عملية إستلامهم من القاعدة البحرية اأوستة حيث تم إيوائهم داخل فرع طرابلس و تقديم الخدمات الايوائية لهم و الإسعافات الأولية لهم من قبل الهيئة الطبية الدولية IMC “.

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