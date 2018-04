شيخ الأزهر يعلن عن تخصيص 100 منحة دراسية للطلبة الليبيين

المتوسط:

استقبل شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وزير الدولة المفوض لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق الوطني يوسف جلالة بمقر مشيخة الأزهر بالقاهرة.

وناقش شيخ الأزهر مع وزير الدولة المفوض لشئون المهجرين والنازحين يوسف جلالة مشروع مبادرة الأزهر التي تهدف المصالحة ولم شمل الليبيين.

وأعلن شيخ الأزهر عن تخصيص 100 منحة دراسية للطلبة الليبيين بمختلف كليات جامعة الأزهر، بالإضافة إلى تخصيص برامج تأهيل للأئمة الليبيين.

