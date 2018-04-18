تقرير .. منطقة “السلك المنسية” تشتكي شح المياه وخندق الموت

العنوان خاص -السلك

يعاني أهالي منطقة السلك التي تقع جنوب منطقة سلوق بحوالي أربعين كيلو متر من عدة مشاكل وعراقيل لعل من أهمها شح المياه التي تعتبر هي العنصر الأساسي للحياة الأمر الذي جعلهم يقومون بشراء سيارات المياه من منطقة سلوق المجاورة لهم بمئة وعشرين دينار بعد كل أسبوعين .

وعود لاتتحقق

وقال أحد سكان المنطقة خالد الصافي الفاخري للعنوان: إنه قد تواصل كل من عميد بلدية سلوق بشير الجرماني الفاخري وعضو بلدية سلوق عن منطقة السلك مفتاح عابد الفاخري وعضو مجلس التسييري لمنطقة السلك ميلود علي الفاخري ومع رئيس الوزراء اعبد الله الثني بشأن ملف منطقة السلك وعلى رأسها مشروع توصيل خط مياه للمنطقة وبعد فترة شكل عبد الله الثني لجنة يرأسها وزير الموارد المائية وقام بزيارة للمنطقة منذ حوالي شهر وقد وعدوا بتنفيذ عدة مشاريع منها توصيل خط المياه و بناء مركز شرطة ولكن إلى الآن لم يتم تنفيذ شي سوى خندق ملاصق للطريق من جهة ومن الجهة الأخرى رمال زاحفة أغلقت نصف الطريق مما تسبب في الكثير من الحوادث كسقوط السيارات في الحفر ومضايقة المارة وقد توقف هذا المشروع ولم يكتمل الي الأن وأصبح سكان هذة المنطقة ضحية لهذا الخندق.

مشاريع تنتظر

وأضاف الصافي أن المنطقة بها مباني حكومية قيد الإنشاء ولم تكتمل بعد ومتوقفة منذ عام 2016 وهي المركز الثقافي والمجمع الإداري ومركز الشرطة وتوسعة وصيانة للمركز الصحي بالمنطقة بالإضافة إلى عدم توفر مبنى للأمن الداخلي والشؤون الأجتماعية .

مطالب عاجلة

ونوه الصافي إلى ان المواطننين يطالبون بالآتي 1-استئناف مشروع خط المياه وردم الحفرة التي بجانب الطريق 2-توفير وسيلة نقل للمعلمين وتوفير فصول للطلبة علما بان المدرسة بها 12 فصل وأكثر من 350 طالب وطالبة 3-النظر إلى العائلات التي تسكن في الأكواخ وهي حوالي 50 أسرة 4-أستئناف العمل في تجهيز المباني الحكومية والمركز الصحي بالمنطقة.

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