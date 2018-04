الإمام الأكبر: دعم ليبيا واجب على الأزهر الشريف

المتوسط:

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يفتح أبوابه لجميع الطلاب الليبيين في مصر، ويعمل على تقديم مختلف التسهيلات لهم.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، خلال وزير الدولة الليبي لشؤون المهجرين والنازحين، أن دعم ليبيا في الوقت الحالي هو واجب على الأزهر الشريف، الذي لن يتأخر عن تقديم كل ما من شأنه النهوض بليبيا.

وكان الإمام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استقبل وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين، يوسف جلالة، الذي قدم الشكر لفضيلته على استقبال الأزهر الشريف الطلاب الليبيين المقيمين في مصر في جميع مراحل التعليم الأزهري.

وأضاف «جلالة» أن استيعاب الأزهر للطلاب الليبيين وتقديم كافة التسهيلات لهم مكنهم من استكمال مسارهم التعليمي، والتي كانت أحد أهم مشكلات المهجرين الليبيين.

وأكد وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين أن ليبيا تحتاج إلى دور الأزهر الشريف لنشر المنهج الوسطي في مواجهة الفكر المتطرف، وحماية الشباب الليبي من الانخداع بالأفكار المنحرفة.

وأعلن شيخ الأزهر عن تخصيص 100 منحة دراسية للطلبة الليبيين بمختلف كليات جامعة الأزهر، بالإضافة إلى تخصيص برامج تأهيل للأئمة الليبيين.

