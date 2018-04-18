تعليم الوفاق تبحث الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية

نظمت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق، أمس الثلاثاء، جلسة حوارية مفتوحة مع عدد من رؤساء وأعضاء بمؤسسات المجتمع المدني ولفيف من المهتمين بالشأن التعليمي، لبحث الاستعدادات لإجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي الجاري (2017-2018م).

وتم خلال الجلسة مناقشة الترتيبات والإجراءات التي أعدتها الوزارة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية داخل الجامعات والكليات والمعاهد العليا، حيث أكد وكيل الوزارة عادل جمعة عزم الوزارة إجراء الامتحانات بالجامعات، مبينا أن الهدف من ذلك خلق بيئة تعليمية مناسبة والقضاء على ظاهرة الغش داخل قاعات الامتحان.

وقال جمعة، إن الوزارة اتخذت حزمة من التدابير لإجراء امتحانات نزيهة تسعى من خلالها للوصول إلى نتائج حقيقية بعيدة كل البعد عن أي غش أو تزييف.

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