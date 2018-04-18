مصلحة الاحول المدنية تفتتح مكتبا لها في القاهرة

أفادت مصلحة الأحوال المدنية، الأربعاء، أنها خصصت مكتبا داخل القسم القنصلي بالسفارة الليبية في القاهرة للجنة المكلفة من قبل المصلحة؛ لمعالجة أوضاع الجالية الليبية فيما يتعلق بأوراقهم الثبوتية، والحصول على الأرقام الوطنية.

وقال مدير المصلحة محمد بالتمر خلال لقائه مع السفير الليبي بمصر محمد عبدالعزيز، إن اللجنة ستباشر أعمالها في 29من إبريل الجاري ولمدة شهر، مناشدا أبناء الجالية الليبية الاستفادة من زيارة اللجنة والتواصل معها؛ لإيجاد حلول لمطالبهم من مصلحة الأحوال المدنية، وفقا للصفحة الرسمية للمصلحة.

يذكر أن اللجنة المكلفة من قبل المصلحة برئاسة “زهير امنسي ” غرضها تفعيل قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بحل إشكاليات الجالية الليبية المقيمة في القاهرة منذ الخمسينيات.

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