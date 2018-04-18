الهمالي: لهذا السبب أوجد الصلابي دورا لقطر في الجزائر

قال الكاتب الصحفي فيصل الهمالي، اليوم الأربعاء إن “مقالة الصلابي التي ابتدع بها الدور التاريخي لقطر في دعم الجزائر لم تكن مجرد مقالة خلق تاريخ مزيف لقبيلة تحاول ان تصبح دولة”.

مضيفا بأن مقال الصلابي “جاء في إطار المحاولات القطرية لاختراق الجزائر دولة وشعباً”.

واستشهد الهمالي بالقرار القطري برفع شرط تأشيرة الدخول لاراضيها عن الجزائريين، وفسره على أنه “أحد أبرز الدلائل إلى جانب التصريحات القطرية المحملة بالثناء والغزل السياسي للجزائر المدة الماضية “.

ونصح الهمالي القراء بالرجوع إلى أرشيف مواقع البحث على شبكة الانترنت “لربط الخيوط لتتضح الصورة”.

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