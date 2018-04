«الهجرة غير الشرعية» تحيل 4 مصريين لمركز إيواء عين زارة

المتوسط:

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، إحالة 4 مصريين إلى مركز إيواء بعين زارة، موضحًا أنه تم إنقاذهم أثناء هجرتهم إلى أوروبا عن طريق غير شرعي.

وأوضح الجهاز، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، أن إحالة المهاجرين لمركز الإيواء جاء لحين الاتصال بمندوبي سفارتهم ونقلهم إلى مركز إيواء طريق السكة فرع طرابلس، تمهيداً لإعادتهم إلى بلدهم.

وأضاف الجهاز، أن ذلك يأتي تحت إشراف المنظمة الدولية للهجرة، وأن هذه العملية تأتي ضمن إطار التنسيق بين مراكز الإيواء التابعة للجهاز.

