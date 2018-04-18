البحرية الليبية تنقذ 217 مهاجر شمال القره بوللي

تمكنت دورية لحرس السواحل تابعة للقوات البحرية الليبية (الزورق رأس أجدير)، مساء أمس الثلاثاء، من إنقاذ عدد (217) مهاجر غير شرعي شمال القره بوللي.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية، أنه كان من بين المهاجرين (85) امرأة، و(10) أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطين، وجميعهم من جنسيات أفريقية مختلفة، لافتا إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة، مركز إيواء تاجوراء.

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