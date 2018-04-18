جلالة لـ شيخ الازهر : ليبيا بحاجة للأزهر الشريف لحماية الشباب الليبي من الفكر المتطرف

ليبيا – التقى وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين التابعة لحكومة الوفاق يوسف جلالة اليوم الاربعاء مع شيخ الازهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في القاهرة .

الشيخ الطيب قال في تصريح لصحيفة اليوم السابع المصرية إن الأزهر يفتح أبوابه لجميع الطلاب الليبيين في مصر ويعمل على تقديم مختلف التسهيلات لهم ، مؤكداً على أن دعم ليبيا في الوقت الحالي هو واجب على الأزهر الشريف ولن يتأخر عن تقديم كل ما من شأنه النهوض بليبيا .

من جانبه وجه جلالة الشكر للشيخ الطيب على استقبال الأزهر الشريف للطلاب الليبيين المقيمين في مصر في جميع مراحل التعليم الأزهري، مضيفًا أن استيعاب الأزهر لهؤلاء الطلاب وتقديم كافة التسهيلات لهم مكنهم من استكمال مسارهم التعليمي، والتي كانت أحد أهم مشكلات المهجرين الليبيين .

جلالة قال بأن ليبيا تحتاج إلى دور الأزهر الشريف لنشر المنهج الوسطي في مواجهة الفكر المتطرف، وحماية الشباب الليبي من الانخداع بالأفكار المنحرفة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية