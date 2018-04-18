مركز بنغازي الطبي ينظم دورة لأخصائيين الصحة البيئية

بنغازي 18 أبريل 2018 – (وال) أقام مركز بنغازي الطبي أمس الثلاثاء ندوة علمية لتوضيح استخدام المطهرات تحت إشراف الشركة التركية المصنعة .

هذا وتهدف الندوة إلى رفع كفاءة الأخصائيين بالمركز عن كيفية استخدام منتجات التعقيم والتطهير.

وقالت طبيبة من قسم التعقيم في مركز بنغازي الطبي خيرية المقصبي أنهم بصدد محاضرة عن منتجات للتعقيم والتطهير، وأن المستهدفين منها هم العاملين وأطباء قسم التعقيم .

وأضافت المقصبي أن المركز وجه دعوة لشركة “تمامي” للأدوية والمعدات الطبية بخصوص برنامج التعقيم والمطهرات بالمستشفى بالكامل، عن كيفية استخدام مطهرات ومعقمات للمنتجات الطبية.

الجدير بالذكر أن هذه الندوة تساهم في توصيل الفكرة الكاملة عن المنتجات والمعدات الطبية. (وال – بنغازي) ع ع

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