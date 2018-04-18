المواصلات والنقل تبحث تفعيل مشاريع النقل في طبرق

استقبل رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي عبدالقادر، أمس الثلاثاء، وكيل عميد بلدية طبرق عبدالله اسحام ومرافقه، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالبلدية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي لهيئة المواصلات، منير الشائبي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن اللقاء يأتي بعد زيارة رئيس الهيئة، رفقة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني لبلدية طبرق، وفي ظل متابعات الهيئة العامة للمواصلات والنقل لأهم المشاريع التي تمت زيارتها خلال الفترة الأخيرة لبحث المشاكل التي تواجه سير العمل بها.

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