المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، وجود فائض متوقع في إنتاج الشبكة يقدر بحوالي 200 ميجاوات، موضحة أنه لا يوجد ساعات طرح أحمال.

وأوضحت الشركة، في نشرتها اليومية عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن التوليد المتاح للشبكة تقدر بـ 4400 ميغاوات، فيما يبلغ الاستهلاك المتوقع 4200 ميغاوات.

وناشدت الشركة المواطنين بفصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار وأثناء الدخول في برنامج طرح الأحمال، على أن يتم تشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي ببضع دقائق، تفاديًا لتزامن الأحمال وارتفاع أحمال الشبكة الكهربائية وحدوث أعطال.

The post «الكهرباء» تعلن وجود فائض في إنتاج الشبكة اليوم appeared first on صحيفة المتوسط.

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