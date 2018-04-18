السفارة الليبية بالأردن: قرار الرفع التدريجي لتأشيرات الليبيين يشمل المرضي فحسب

أوضحت السفارة الليبية في المملكة الأردنية الهاشمية، أن قرار الرفع التدريجي للتأشيرة الأردنية على المواطنين الليبيين، يشمل فئة المرضى فقط، مضيفة بأن مرافقي المرضي أيا كانت فئاتهم العمرية يشترط أن يكونوا حاصلين على تأشيرة دخول إلى المملكة الأردنية الهاشمية حتى إشعار آخر.

وكشفت السفارة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك” أن كافة الفئات التي وردت في نص القرار ( النساء من كل الأعمار – الرجال فوق سن الـ 50 – الأطفال أقل من 15 عاماً ) يشترط بأن يكونوا قادمين إلى الأردن لغرض العلاج، فضلا عن ضرورة إحضارهم تقارير طبية تثبت ذلك عند دخولهم إلى مطار الملكة علياء في الأردن.

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