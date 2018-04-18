ليبيا المركزي ينتقد قرار ديوان المحاسبة بإيقاف استيراد السلع

العنوان-طرابلس

أكد مصرف ليبيا المركزي، أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل مخيف، لا مبرر له سوى إثقال كاهل المواطن وزيادة حدة الإحتقان خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ونبه المصرف في بيان أصدره أنه تواصل بخصوص نقص السلع وارتفاع أسعارها مع رئيس المجلس الرئاسي منذ شهر ديسمبر 2017، وواصل جهده في هذا الإطار من خلال مراسلات كان آخرها كتاب السيد المحافظ إلى رئيس المجلس الرئاسي بتاريخ 5 أبريل 2018، كما قام خلال الفترة من 1 يناير 2018، وحتى تاريخ هذا البيان بالموافقة على تغطية الإعتمادات المستندية بناء على موافقات صادرة من وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق لعدد 2722 طلب، بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار دولار.

وأضاف المصرف في بيانه، أن رئيس ديوان المحاسبة بالتجاوز لاختصاصاته القانونية أصدر كتابه رقم 1944/19 بتاريخ 28 مارس 2018 بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 363، ما أربك المشهد وحال دون تنفيذ القرار على أرض الواقع.

واختتم المصرف بيانه موضحا أنه تأسيسا على ما سبق فأن المصرف وبما خول له القانون من صلاحيات استجابة لمسؤولياته الوطنية لا يجد بدا من إتخاذ التدابير العاجلة وبالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي لحل هذه الأزمة والتخفيف من معاناة المواطن.

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