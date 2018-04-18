العقوري: لن نقبل بمرحلة إنتقالية رابعة مقترحة من غسان سلامة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب يوسف العقوري أن البيان الذي صدر عنه ومعه 66 عضواً آخرين في المجلس أتى رداً على ما تطرق له المبعوث الأممي غسان سلامة بشأن مرحلة إنتقالية رابعة لأن هذه المرحلة لن تؤدي إلى صلاح ليبيا أو صلاح الدولة فيها أيضاً .

العقوري أوضح في تصريح صحفي لقناة ليبيا لكل الأحرار أمس الثلاثاء تابعته صحيفة المرصد بأن هؤلاء الأعضاء يسعون إلى لم شمل الليبيين وتوحيد الوطن عن طريق الدستور الدائم الذي سيسبقه تشريع قانون الإستفتاء على مشروع الدستور ومن ثم الإعداد للإنتخابات وتشريع قوانينها .

واعتبر أن المرحلة الإنتقالية الرابعة ستدخل البلاد في فوضى مستمرة لا يمكن القبول بها لأن القبول بمرحلة إنتقالية جديدة يعني توالي هذه المراحل.

وأضاف بأن سلامة لا دور له سوى توفير الدعم وليس له أن يفرض شيئاً على مجلس النواب بكافة أطيافه وتوجهاته في وقت توجد فيه 3 أقاليم في ليبيا وهي برقة وفزان وطرابلس ولا بد لها من القبول بمشروع الدستور ليكون دستوراً توافقياً من دون أي أقصاء أو مغالبة لترضى به جميع التركيبات الإجتماعية.

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