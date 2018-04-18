المريمي: لقاء صالح والمشري الأسبوع القادم

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، الأربعاء، إن لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، سيكون منتصف الأسبوع المقبل.

وتوقع المريمي، في تصريح صحفي للرائد، أن يعقد اللقاء بين الطرفين في دولة المغرب، مشيرا إلى أن الهدف من اللقاء الدفع بالعملية السياسية، وإخراج البلاد من الأزمة الراهنة.

وكان المشري خلال لقاءه بالسفير التركي لدى ليبيا، الأحد الماضي، قد أكد أن لقاءه بعقيلة صالح سيكون الأسبوع المقبل، دون أن يحدد مكان عقده.

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد دعا مطلع أبريل الجاري، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى لقاء في أقرب وقت ممكن؛ بهدف دفع العملية السياسية في البلاد، وقابل صالح الدعوة بالترحيب.

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