أمراض وأوبئة.. وجه آخر لمعاناة سبها

يشهد حي المهدية ببلدية سبها أوضاعاً صحية خطيرة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي التي تكاد تُغرق شوارع المدينة.

وطالب سكان المدينة المجلس البلدي وكافة الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة اللازمة لوضع حل عاجل لمياه الصرف الصحي، مؤكدين أن هذه الأزمة تسببت في انتشار الأمراض والأوبئة بين السكان، نتيجة انتشار الحشرات الضارة في شوارع المدينة.

وشدد البيان على ضرورة إجراء الجهات الرقابية لتحقيقات بشأن الميزانيات التي تم صرفها للمجلس البلدي سابقاً، والمشاريع التي تم إنفاقها عليها.

وأمهل أهالي المنطقة الجهات المسؤولة 24 ساعة للتحرك بشأن مطالبهم، وفي حال لم يتم تنفيذها سيقومون بإغلاق المجلس المحلي وجميع المرافق الحكومية داخل نطاق المنطقة.

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