الاتحاد الإفريقي يطالب الأطراف الليبية بتوفير الظروف المناسبة للمصالحة الوطنية

طالب رئيس الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، الأطراف الليبية، بضرورة إيجاد ظروف ملائمة تساعد على إجراء مصالحة وطنية، وانتخابات نزيهة وشفافة في ليبيا.

وشدد فقي خلال اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى، المنعقد بإثيوبيا، الأمم المتحدة، على ضرورة العمل والتنسيق بشكل أكبر مع الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة في ليبيا، وفق مانقلته وكالة رويترز للانباء.

من جانبه، شدد وزير خارجية الكونغو جان كلود غاكوسو على ضرورة إجراء حوار وطني شامل يقود إلى مصالحة وطنية في ليبيا، داعيا دول جوار ليبيا إلى مساعدتها لتحقيق ذلك.

وشارك وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا على المستوى الوزاري المنعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بمقر مبنى مفوضية الاتحاد الأفريقي.

و قدم محمد سيالة خلال الجلسة المغلقة إحاطة للجنة كما قدم غسان سلامة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا إحاطة للجنة.

الجدير بالذكر أن اللجنة الرفيعة المستوى بالاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا، تبحث في اجتماع اليوم، الذي يشارك فيه مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، سبل تحقيق المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات في ليبيا.

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