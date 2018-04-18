البحرية الليبية تنقذ 217 مهاجرا قبالة سواحل القربوللي غرب ليبيا

قال الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية أيوب قاسم الأربعاء إن حرس السواحل الليبي تمكن من إنقاذ مائتين وسبعة عشر مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قاربين مطاطيين قبالة سواحل مدينة القربوللي غرب ليبيا.

وأوضح قاسم لموقع ليبيا الخبر أن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، مبينا أنهم نقلوا إلى مركز إيواء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة تاجوراء غرب ليبيا، بعد تقديم المساعدات الطبية اللازمة لهم.

ومن بين المهاجرين 10 أطفال وأكثر من ثمانين امرأة، بحسب تصريح أيوب قاسم.

وكانت البحرية الليبية قد أنقذت أكثر من 137 مهاجرا غير شرعي منذ ستة أيام كانوا على متن قاريين مطاطيين، شمال مدينة الزاوية غرب ليبيا.

الجدير بالذكر أن البحرية الليبية أعلنت منذ مطلع العام الجاري أنها ضبطت وأنقذت أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسين مهاجرا غير قانوني في حوادث منفصلة.

وبحسب التقارير الدولية تعتبر ليبيا المركز الرئيسي للهجرة غير القانونية من إفريقيا إلى أوروبا وبحسب إحصائيات البحرية الليبية تمكنت فرق حرس السواحل من ضبط وإنقاذ أكثر من ستة عشر ألف مهاجر خلال العام الماضي

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