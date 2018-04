مصر تبحث عودة العمالة المصرية للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا

المتوسط:

أعلن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، إنجاز قاعدة بيانات لتسجيل بيانات العمالة المصرية بالخارج، وذلك من خلال موقع الوزارة، للبدء فى حصر تلك العمالة، وتحليل بياناتهم وتصنيفهم من حيث المهن والحرف والأعداد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج لدراسة المشاكل التي تواجهها بالدول العربية والأجنبية، بحضور ممثلين عن وزارات الدفاع، والخارجية، والقوى العاملة، والزراعة، والسياحة، والهجرة، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

واقترح الوزير القوى العاملة المصري بأن يتم التعاون مع وزارة الداخلية، من خلال مكاتب تصاريح العمل للمساعدة فى تسجيل بيانات العمالة.

وناقشت اللجنة رغبة الحكومة الليبية في عودة العمالة المصرية، خاصة فى مجال التشييد والبناء للمشاركة لإعادة الإعمار، وأكدت ضرورة دراسة الأوضاع فى ليبيا، وتحديد المناطق الأمنة قبل الموافقة على عودة العمالة المصرية، فضلا عن أهمية وجود بعثة دبلوماسية هناك لمتابعة أوضاع العمالة فى حال عودتها.

كما ناقشت اللجنة بعض القرارات التى تم اتخاذها من بعض الدول التى يتواجد بها عمالة مصرية، وبحث تأثير تلك القرارات عليها.

