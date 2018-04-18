سيالة يعلن استعداد حكومته للتنازل بهدف تسهيل العملية السياسية

قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، إن رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني مستعدّون للتعاون مع الجميع واللقاء بالجميع بكل إيجابية، مشيرا إلى أنهم منفتحون وشفافون سواء في طرح المشاكل والعراقيل، أو في تقديم تنازلات وتسهيل العملية السياسية وتشجيع الأطراف على الانخراط في الحوار.

وأوضح سيالة في كلمته بالاجتماع الوزاري للجنة الاتحاد أن الأحداث المتوالية على مدى السنوات الماضية في ليبيا أثبتت بأنه لاحل عسكري للأزمة الليبية وأن الحل لن يكون إلا من خلال حوار سياسي شامل وتوافقي يضم جميع الأطراف بدون إقصاء لأي طرف.

وطالب سيالة جميع الفرقاء السياسيين الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والفئوية للحد من التدهور الذي آلت إليه الأوضاع في البلاد على مختلف الصعد والعمل معا من اجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية القوية والمتماسكة.

وشدد الوزير الليبي على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وأن تكون تحت السلطة المدنية، مرحبًا باللقاءات التي استضافتها جمهورية مصر العربية في الفترة الأخيرة والتي جمعت بين قيادات عسكرية عليا من الأطراف الليبية.

وكان رئيس الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، طالب الأطراف الليبية، ضرورة إيجاد ظروف ملائمة تساعد على إجراء مصالحة وطنية، وانتخابات نزيهة وشفافة في ليبيا.

وناقشت اللجنة الرفيعة المستوى بالاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا، في جلسة مغلقة يوم أمس ، سبل تحقيق المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات في ليبيا.

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