داخلية الوفاق تعد بتقديم الدعم للأجهزة الأمنية بعين زاره

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق العميد عبدالسلام عاشور أن الهدف من زيارته لبلدية عين زارة وعدد من مكوناتها الأمنية هو الرفع من معنويات منتسبي وزارة الداخلية حتى يقوموا بتأدية أعمالهم على أكمل وجه.. وأكد مكتب الإعلام بوزارة الداخلية ان الوزير قام بزيارة الى بلدية عين زارة ومقرات الأمن المركزي والبحث الجنائي والجوازات والمرور والتراخيص ومركز شرطة عين زارة.

وشدد الوزير على انه سيتم تقديم الدعم اللازم خلال المدة القليلة القادمة لكافة الأجهزة الأمنية في بلدية عين زارة وبقية بلديات ليبيا باعتبار أن الأمن منظومة كاملة وجزء لا يتجزآ من الأمن الوطني داخل الوطن ورافق الوزير خلال هذه الزيارة عميد بلدية عين زارة عبد الواحد البلوك وعدد من مسؤولي الأمن بالبلدية .

كما قام الوزير بزيارة إلى عدد من التمركزات الأمنية المتواجدة على طريق عين زارة المؤدي إلى الإشارة الضوئية وادي الربيع. وأبدى وزير الداخلية المفوض ارتياحه لما لمسه من ضبط وربط لكافة منتسبي الأجهزة الأمنية التي قام بزيارتها مؤكداً على دور المواطن في التعاون مع رجال الشرطة لحماية الممتلكات العامة والخاصة.

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