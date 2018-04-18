مقتل سوري وإصابة سوداني جراء الاستهداف الإرهابي لموكب الحاكم العسكري

بنغازي-العنوان

لقي شخص سوري مصرعه فيما أصيب آخر سوداني جراء التفجير الإرهابي الذي تعرض له موكب رئيس الأركان العامة والحاكم العسكري –درنة بن جواد-الفريق عبدالرازق الناظوري اليوم الأربعاء أثناء مروره في منطقة سيدي خليفة (20 كم شرقي بنغازي).

وقال مدير المكتب الإعلامي للغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى النقيب مجدي العرفي إن استهداف الرتل كان بواسطة سيارة مفخخة.

وأكد العرفي في أن الفريق الناظوري وجميع من بالموكب لم يتعرضوا لسوء وصحتهم جيدة.

وقال العرفي إن التفجير خلف حالة وفاة لشخص سوري الجنسية وإصابة أخرى لشخص سوداني الجنسية (كنتيجة أولية).

وأعلن العرفي إصدار التعليمات بشأن رفع درجة الاستعداد بنسبة 100 بالمئة وعدم مغادرة مقرات العمل بالنسبة للوحدات العسكرية والجهات الأمنية.

وأعلن أيضا صدور التعليمات برجوع جميع الدوريات لسابق عملها وفتح الطريق أمام المواطنين وتسهيل حركة السير لتسير كل الأمور بشكل طبيعي كالمعتاد.

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