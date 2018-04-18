بالفيديو | الناظوري يؤكد وجود علاقة بين محاولة إغتياله والإرهابيين فى درنة

ليبيا – طمأن رئيس الاركان العامة الفريق الناظوري الشعب الليبي بأن محاولة اغتياله الخسيسة والغادرة التى استهدفته اليوم لم تسفر عن اصابة أي شخص في موكبه ، مبيناً بأنها تهدف لرد القوات المسلحة عن محاربة الارهاب في درنة .

الناظوري أوضح في كلمة مصورة نشرها المكتب الاعلامي لرئاسة الاركان وتابعتها المرصد بأن هناك محاولات خسيسة للترويج بان قيادة الجيش مفككة وأن بينها خلافات ، مبيناً بأن وضع قيادة الجيش سليم وأنهم في انتظار عودة القائد العام المشير حفتر سالماً غانماً غداً أو بعد غد.

وأكد الناظوري بأن غرفة عمليات بنغازي المركزية مستمرة في عملها وفي اللجنة العليا للاحتفال بتخريج الدفعة 51 بالتزامن مع ذكرى عملية الكرامة .

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