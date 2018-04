المتوسط:

التقى الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة برئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، في طرابلس، اليوم الأربعاء.

وأكدت البعثة الأممية في ليبيا على صفحتها بموقع فيسبوك،” إن سلامة أطلع المشري على نتيجة اجتماعاته الأخيرة التي عقدها على هامش القمة العربية واجتماع اللجنة الافريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا”.

