«العامة للمحامين بطرابلس» تدين وفاة مختار خليفة نتيجة الاعتقال التعسفي

أدانت النقابة العامة للمحامين بطرابلس، حادث وفاة المحامي مختار خليفة، في بيان، ألقاه أحد المحامين خلال وقفة للتنديد بوفاة زميلهم.

وجاء نص البيان: «تلقينا نبأ وفاة الزميل مختار خليفة داخل إحدى زنازين مركز شرطة الأوسط، حيث تم حبسه بداخله بناء على أمر توقيف من وكيلة النيابة، هنا العويمري، بنيابة جنوب طرابلس الابتدائية والخاضعة لإشراف ورقابة رئيسها هشام خمودة، رئيس النيابة استنادًا إلى إذن باطل صدرت عن لجنة منح الإذن بالمحكمة العليا بالمخالفة لنصوص القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة ولائحته التنفيذية».

وتابع «البيان»أن ذلك جاء «امتثالًا وإرضاءً لرئيس المحكمة محمد الحافي الذي تجاوز اختصاصه وأصر على التدخل في شئون السادة المحامين المدافعين عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، وبناء على اتفاق مع المكلف بأعمال النائب العام ورئيس مكتب تحقيقات الصديق الصور».

وأكد «البيان»، أن «النقابة العامة للمحامين وإذ تنعى الأستاذ الفاضل مختار خليفة رجب المشهود له بالمهنية والنزاهة في المهنة، تدين كل من له يد وكان سببا في وفاة المحامي المغدور تطالب بضرورة محاسبة كل هؤلاء المشاركين والتحقيق معهم ومحاكمتهم على ما قاموا به من تواطؤ أدى إلى وفاته».

في سياق متصل، قال المحامي محمد الفروجي، إن «الزميل المحامي مختار خليفة رجب، توفي نتيجة للظلم والافتراء» مضيفًا أنه كان قد تم تكليفه من قبل نقابة المحامين بطرابلس لحضور جلسة تحقيق بنيابة جنوب المدينة مع الزميل «مختار» جراء بلاغ كاذب تقدم به أحد الأشخاص.

وأضاف «الفروجي» أنه «من خلال مجريات التحقيق وما تقدم به الزميل المرحوم من مستندات دالة على براءته، وخلو الأوراق من أي دليل سواء أقوال الشاكي -المرسلة- طالبنا بالإفراج عنه بضمان كونه محامي معلوم الإقامة وكونه طاعن في السن ونظرا لوضعه الصحي الحرج إلا أن عضو النيابة المحقق قام بإصدار أمره بحبسه ثلاثة أيام على ذمة التحقيقات».

وتابع: «بمجرد وصول الزميل مكان حبسه الاحتياطي بمركز شرطة الأوسط تعرض إلى نوبة سكر جراء عدم احتماله أمر حبسه وانتقل إلى رحمة الله تعالى».

