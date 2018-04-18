السراج يدين محاولة إغتيال الناظوري بشدة ويؤكد : تفجير إرهابي جبان

ليبيا – أعرب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مساء الاربعاء عن ادانته الشديدة لمحاولة اغتيال الفريق عبدالرازق الناظوري عصر اليوم بمدينة بنغازي .
وفى بيان تلقت المرصد نسخة عنه ، قال السراج أن موكب الناظوري تعرض لتفجير ارهابي جبان اثناء مرور موكبه من منطقة سيدي خليفة
وتابع : ” نحمد الله على سلامة الفريق الناظوري وخالص العزاء للشاب السوري الذي سقط نتيجة هذا العمل الاجرامي المدان داعيا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يعجل بشفاء الجرحى ” .
وختم السراج بيانه داعيا كل الليبيين جميعاً الى الوقوف صفاً واحداً فى مواجهة هذه الاعمال الاجرامية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد ، وفقاً لذات البيان .
المرصد – متابعات
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