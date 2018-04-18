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السراج يدين محاولة إغتيال الناظوري بشدة ويؤكد : تفجير إرهابي جبان

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مساء الاربعاء عن ادانته الشديدة لمحاولة اغتيال الفريق عبدالرازق الناظوري عصر اليوم بمدينة بنغازي .

وفى بيان تلقت المرصد نسخة عنه ، قال السراج أن موكب الناظوري تعرض لتفجير ارهابي جبان اثناء مرور موكبه من منطقة سيدي خليفة

وتابع : ” نحمد الله على سلامة الفريق الناظوري وخالص العزاء للشاب السوري الذي سقط نتيجة هذا العمل الاجرامي المدان داعيا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يعجل بشفاء الجرحى ” .

وختم السراج بيانه داعيا كل الليبيين جميعاً الى الوقوف صفاً واحداً فى مواجهة هذه الاعمال الاجرامية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد ، وفقاً لذات البيان .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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