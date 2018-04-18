لجنة الدفاع النيابية تنفي صحة نبأ سفر صالح وتتهم الاخوان بادارة حرب إعلامية

ليبيا – نفت لجنة الدفاع والامن القومي النيابية في بيان لها اليوم الاربعاء ما يشاع عن سفر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الى دولة الامارات العربية المتحدة ، مبينةً بأن هذا الكلام عارٍ عن الصحة تماماً.

لجنة الدفاع والامن القومي النيابية طالبت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أبناء الشعب الليبي بعدم الالتفات الى من وصفتهم بـ”مروجي الفتن وشق الصف” في هذه المرحلة الصعبة ، مبينةً بأن جماعة الاخوان المسلمين و”ذيولها” تقود حرباً اعلامية للتشويش على الجيش في حربه على الارهاب في درنة بشكل خاص وباقي البلاد بشكل عام.

وهنأ البيان أبناء المؤسسة العسكرية على مهنيتهم العالية وثقتهم في نفسهم والانضباط في التراتبية العسكرية وتعاملهم مع الحرب الاعلامية الشرسة التى تقودها جماعات التطرف والارهاب بحسب نص البيان.

يشار الى أن عدد من وسائل الاعلام قد نشرت عن مصادر مجهولة أن المستشار عقيلة صالح قد سافر الى دولة الامارات للتشاور على تعيين شخص ليحل مكان المشير حفتر بمنصب القائد العام للجيش حسب قولهم .

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