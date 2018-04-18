لجنة من شؤون العاملين وإدارة المخاطر تزور مكتب الخدمات الضمانية المرج

المرج 18 أبريل 2018 (وال) – زرات أمس الثلاثاء لجنة من شؤون العاملين ، وإدارة المخاطر ومنع الخسائر مكتب الخدمات الضمانية -المرج وذلك ضمن الجولة التفقدية للجنة المُكلفة بزيارة فروع ومكاتب الخدمات الضمانية التابعة للإدارة العامة.

وقال أحد أعضاء اللجنةنجمى محمد المرغنى – إن الهدف من اللجنة المُشكلة هو الوقوف على عمل وحدة شؤون العاملين وكذلك للتعرف على الصعوبات التي ربما قد تواجه العاملين فيها ،ولإيجاد آلية من شأنها توحيد وتجويد الإجراءات المُتعلقة بالشؤون الوظيفية.

ومن جانبه أكد فريد سالم الهاشمي أحد أعضاء اللجنة المُشكلة عن إدارة المخاطر ومنع الخسائر- إن اللجنة المُشكلة من طرفهم تختص بمتابعة الوحدة المناظرة لهم وتقيم أعمالها.(وال – المرج) أ ف / أ د

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