المتوسط:

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، خلال بيان له اليوم الأربعاء، ” أنه يدين أقسى عبارات الإدانة التفجير الإرهابي الجبان الذي تعرض له موكب الفريق عبد الرزاق الناظوري بمنطقة سيدي خليفة بمدينة بنغازي

وأكمل السراج، ” إننا نحمد الله على سلامة الفريق الناظوري، وخالص التعازي لأسرة الشاب السوري الذي سقط نتيجة هذا العمل الإجرامي المدان داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يعجل بشفاء الجرحى”.

ودعا السراج الليبيين جميعا إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي نستهدف أمن واستقرار بلادنا”.

The post ” السراج ” يدين محاولة اغتيال ” الناظوري” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية