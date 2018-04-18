افتتاح قسم الطوارئ بمركز مرادة الصحي

افتتح عميد بلدية مرادة “عمر الفقيه ” اليوم الأربعاء قسم الطوارئ بمركز مرادة الصحي بعد صيانته وإعادة تجهيزه بكافة المعدات والأجهزة العلاجية والطبية اللازمة. وأفاد مصدر بالمركز الصحي مراده لمراسل بوابة افريقيا الإخبارية بان المجلس البلدي مراده تكفّل بكافة مصاريف الترميم والصيانة و التجهيزات مشيرا الى ان إعادة فتح قسم الطوارئ يشكل أهمية بالغة للمرضى من سكان مرادة وكذلك المسافرين عبر الطريق العام نظرا لبعد المسافة بين مرادة والمناطق أخرى هذا واثنى عميد بلدية مرادة على دور الاطقم الطبية والطبية المساعدة لما تقوم به من دور في سبيل تقديم افضل الخدمات للمواطنين رغم الظروف التي يمر بها قطاع الصحة في البلاد.

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