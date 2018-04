المتوسط ترصد تحرك العناصر الأجنبية الإرهابية في مدينة درنة

خاص- المتوسط:

أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى في تصريحات للمتوسط اختفاء أبرز القيادات الأجنبية والمطلوبين لدى دولهم والمتواجدة في صفوف مجلس شورى مجاهدي درنة منذ العام 2013 من المدينة، بعدما كانت تتنقل وتُشاهد بالعين في أحياء وشوارع درنة، ومن أبرزهم ” عمر رفاعي سرور و وساري المصري و أبو حمزة التونسي و أبو عبيدة التونسي و أبو عمر التونسي “.

وبحسب ذات المصادر الأمنية فإن الاختفاء المفاجئ جاء بناءً على أوامر من قيادات مجلس شورى مجاهدي درنة بعدم التحرك والتنقل داخل المدينة، ونصحت القيادات الأجنبية أن تتوارى عن الأنظار وتختفي تماما حتى لا يتم رصدها والتقاط صورها، لكي لا تنكشف بشكل عام أمام أهالي درنة، وبالرغم أن أهالي المدينة مدركين تماما بتواجد العناصر الإرهابية الأجنبية.

كما جاءت الأوامر بعد التجهيزات التي تشهدها محاور المدينة من قبل القوات المسلحة الليبية، وقرب اقتحام المدينة وتحريرها من المجموعات الإرهابية المسيطرة عليها ومن هذا المنطلق تحاول تلك المجموعات العمل على كسب ” الشارع الدرناوي ” في صفها.

الجدير بالذكر أن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية العميد ” أحمد المسماري ” أكد عبر المؤتمر الأسبوعي له أن يتواجد في مدينة درنة ومطلوبة لدي الأجهزة الأمنية الليبية ما يقارب ” 65 ” رهابي أجنبي وهم من مصر و تونس و السودان و اليمن ومطلوبين أمنيا وهاربين من القانون في بلدانهم وليس لهم ملجأ إلا جبال درنة .

يشار الي ان أبرز العناصر الإرهابية الأجنبية المتواجدة بالمدينة هو مصري الجنسية والشرعي ومفتي مجلس شورى مجاهدي درنه ويدعي ” عمر رفاعي سرور ” المكني ” أبو عبدالله ” والبالغ من العمر 49 عاما وهو يقطن في شارع الكوي بوسط المدينة ويتردد ويصلي في مسجد خالد بن الوليد بذات الشارع الذي يتواجد به.

بالإضافة ” أبو حمزة التونسي ” مواليد 1971 مسؤول عسكري لدي سرية 96 التابعة لمجلس شورى مجاهدي درنه وهو خبير في سلاح ” الهاون ” وأسلحة أخري منها الخفيفة والمتوسطة، ومرافقه تونسي آخر ويدعي ” أبو عبد الله التونسي”.

كما أن يتواجد ” ساري المصري ” مواليد 1984 عنصر بارز ومقاتل مهم وهو من ضمن سريه 96 وأيضا ” أبو عبيده التونسي ” مسؤول عسكري لدي سريه 96 وأصيب بعدد من الإطلاقات على مستوي الظهر والكتف أثناء المواجهات مع تنظيم الدولة في مدينة درنه خلال العام 2016 وادي به ذلك إلى إصابته بشلل دائم وهو مقعد.

وأيضا أحد إعلامي مجلس شورى مجاهدي درنه وتونسي الجنسية ويدعي ” أبو عمر التونسي ” ويعمل في مجال الإعلام ومن ضمن المسؤولين عن الإصدارات المرئية.

كما أن هناك قيادات بارزة من تنظيم القاعدة تمكنت من الهروب من مدينة درنه خلال العام 2016 وأبرزهم اليمني ” أبو البراء الازدي ” والموريتاني “أبو عمر الشنقيطي

