بحكم قضائي.. إبطال انعقاد الجمعية العمومية لليبية للبريد

أبطلت محكمة شمال طرابلس الابتدائية، الدعوة المقدمة للجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة للاجتماع لمخالفتها لقواعد القانون.

وأصدرت محكمة شمال طرابلس الابتدائية الأمر رقم 256 لسنة 2018 والذي يقضي “ببطلان دعوة اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريدوالاتصالات وتقنية المعلومات القابضة والمقرر بموجب الامر على عريضة رقم 238/2018″، وجاء البطلان لعدم قانونية الإجراءات التي اتبعث لمخالفتها صحيح القانون.

وأكد رئيس مجلس إدارة الليبية للبريد القابضة عادل رجب مركوس، أن إدارة الشركة تحرص بشكل دائم على قانونية إجراءاتها، معاملاتها، وذلك حرصا منها على سلامة سير العمل في هذه المؤسسة الاقتصادية الهامة والتي تمثل قطاع الاتصالات في ليبيا.

وأعرب ماركوس، عن حرصه وباقي مجلس الإدارة على الانتقال الى مرحلة العمل والدفع بالقطاع الى الامام بعد انتهاء حالة الانقسام بصدور الحكم النهائي وغير القابل للطعن رقم 533/2018 والذي أكد على احقيته بالتمثيل القانوني للشركة.

يشار إلى أن الشركة عانت خلال فترات طويلة من حالة انقسام داخلي حول قانونية من يمثلها بسبب نزاع بين عادل مركوس وفيصل قرقاب، وقد صدرت أحكام قضائية تؤكد شرعية تمثيلها قانونيا من قبل مركوس كرئيس لمجلس إدارتها.

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