المتوسط:

تمكن مكتب التحري بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ضبط 65 كيلوا جرام من مخدر الحشيش، اليوم الأربعاء.

وكشف المكتب تفاصيل الحادث،” بأنه قد توفر معلومات بأن هناك شخص مغربي الجنسية يقوم بترويج المخدرات بكميات كبيرة بالمنطقة الغربية بليبيا عن طريق شبكة مروجين من المغرب ثم إلى ليبيا”.

وأضاف المكتب، ” أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة المعلومات والتحري , وبالفعل تم ضبط شخصان ليبيان الجنسية بقرابة 2 كيلوا من مخدر الحشيش وبالاستدلال معهما اعترافا بأن هناك كمية قادمة من المغرب عن طريق شركة شحن جوي بعد مرورها بألمانيا وبريطانيا والأردن وصولا إلي ليبيا داخل شحنة أحذية تم التنسيق على الاستلام وبتفتيش الشحن اتضح إن دخل هذه الأحذية قرابة ( 65 كيلوا جرام ) من مخدر الحشيش مخبأة بطريقة محكمة”.

The post ضبط مغربي متهم بتهريب كميات من ” الحشيش” في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية