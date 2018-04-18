وفد من طرابلس يزور مدينة مزدة بالجبل الغربي

عين ليبيا

قام رئيس اللجنة العليا لعودة النازحين بالمجلس الرئاسي د . محمد الفاضل محمد جبران وأعضاء اللجنة ورئيس فريق العمل ببلدية سوق الجمعة التابعة إلى اللجنة العليا ورئيس لجنة المصالحة والتحكيم في بلدية طرابلس المركز أمس الثلاثاء الموافق 17. 4 . 2018 م، بزيارة لمدينة مزدة بمنطقة الجبل الغربي.

وتهدف الزيارة إلى اللقاء مع المكونات الاجتماعية من قبيلة المشاشية وقبيلة قنطرار وقبيلة الزنتان، والوقوف على التحديات والإشكاليات وتحقيق آليات العودة الآمنة والصلح والسلم الاجتماعي للنازحين والمهجرين من أبناء المنطقة وعودتهم لبيوتهم وديارهم.

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