لماذا اختفت مجموعة من القيادات الإرهابية في درنة؟

كشف الناطق باسم غرفة عمليات عمر المختار التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، صلاح بوجيدار، اليوم الأربعاء، عن اختفاء مجموعة بارزة من قيادات الجماعات الإرهابية المتحصنة في مدينة درنة. وقال بوجيدار، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، إن ظاهرة اختفاء تلك القيادات الأجنبية المطلوبة لدى دولها والمتواجدة في صفوف مجلس شورى مجاهدي درنة منذ سنة 2013، يأتي بالتزامن مع صدور الأوامر العسكرية من قبل القيادة العامة للجيش بتكامل الاستعدادات لبدء عملية تحرير المدينة، مشيرا إلى أن مجلس شورى درنة أصدر أوامره لتلك القيادات الأجنبية بعدم التحرك والتنقل داخل المدينة، حتى لا يتم رصدها والتقاط صورها. وأوضح بوجيدار، أن من أبرز تلك القيادات (عمر رفاعي سرور، وساري المصري، وأبو حمزة التونسي، وأبو عبيدة التونسي، وأبو عمر التونسي).

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