رئيس اللجنة التنفيذية بالخطوط الإفريقية يطالب بسحب قرار إلغاء فرع المنطقة الوسطى مصراته

وجه رئيس اللجنة التنفيذية لمتابعة وتقويم شركة الخطوط الجوية الافريقية، خليل امحمد المجعي، رسالة إلى رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الافريقية.

جاء فيها ” بالإشارة إلى الاجتماع التقابلي بين مجلس إدارة الشركة القابضة ومركز إدارة شركة الخطوط الجوية الافريقية المنعقدة بتاريخ ا ابريل 2018 والذي تم فيه الاتفاق على اللجنة المشكلة من الشركة القابضة في الإجراءات المتخذة من طرفكم والتي تمس المراكز الإدارية للموظفين واقتصار القرارات في المرحلة المقبلة على متطلبات التشغيل فقط”

كما تطرقت الرسالة التي تصلت صحيفة المتوسط على نسخة منها إلى قرار (3/2018) رئيس مجلس ادارة الشركة بشأن إلغاء فرع المنطقة الوسطى مصراته وإيقاف ما ترتب عليه من إجراءات، مؤكدا أن هذا القرار يتنافى مع روح التوافق التي قامت عليها عملية توحيد مجلس إدارة الشركة كما انه يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه بالاجتماع المذكور أعلاه وقرار اللجنة التنفيذية.

وطالب المجعي، بسحب القرار رقم (3) لسنة 2018 وإحالة مبررات اتخاذ هذا القرار

وكانت شركة الخطوط الجوية الإفريقية قد أصدرت قرار رقم (3) لسنة 2018 الذي تضمن في مادته الأولى أن تلغي الفقرة رقم 22 لسنة 2017م بشأن فتح فرع بالمنطقة الوسطى (مصراتة)، ويوقف كل ما ترتب عليه من إجراءات، فيما طالب المادة 2 مديري الإدارات والمكاتب كل في حدود اختصاصه بتنفيذ هذا القرار

