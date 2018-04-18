رئيس المؤتمر الليبي العام والجامع يدين محاولة إغتيال الناظوري

أدان رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الليبي العام والجامع محمد عبد السلام العباني محاولة الإغتيال التي استهدفت الفريق عبد الرزاق الناظوري, رئيس الأركان العامة للقوّات المسلّحة, اليوم الأربعاء, في منطقة سيدي خليفة ببنغازي.

وأعرب العباني, في تصريح ل “بوابة إفريقيا الإخبارية”, عن إستنكاره الشديد للتفجير اﻹرهابي الذي استهدف موكب الفريق عبد الرزاق الناظوري, مشددّا على إدانته الكاملة لكلّ محاولة إعتداء إرهابي قد تستهدف قيادات الجيش الليبي أو ضبّاطه, سواء في الشرق, أو في الغرب, أو في الجنوب.

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