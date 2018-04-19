بلدية الكفرة تبحث مع عضو مجلس النواب عن المدينة سبل صيانة مهبط مطار الكفرة المدني

ليبيا – التقى عميد بلدية الكفرة عبدالرحمن عقوب أمس الثلاثاء برئيس هيئة المياه ولجنة الأزمة وحل مختنقات المنطقة الشرقية عوض الدرسي بحضور النائب عن الكفرة سعيد امغيب وعضو المجلس البلدي بالكفرة فتحي اخريم.

عميد بلدية الكفرة طالب بحسب المكتب الإعلامي التابع للبلدية بضرورة الشروع في تنفيذ العقود الموقعة مسبقاً ،إضافةً إلى التوقيع على عقد تنفيذ حفر 4 أبار مياه وسرعة توريد المضخات تم التعاقد عليها في السابق.

واتفق المجتمعون مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات محمد علي عبدالقادر على صيانة مهبط مطار الكفرة بتوقيع عقد الصيانة في موعد اقصاه 26 من الشهر الجاري، وتكليف شركة بصيانة الطريق الواصل بين جزيرة الحامية وجزيرة السوسي وتكليف شركة بإزالة الرمال من طريق الكفرة بوزريق بالاضافة الى مسح طريق النهر وتسهيل السير عليها مؤقتاً .

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