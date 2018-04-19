سلامة لـ المجبري: نُصّر على دعم الجهود المبذولة لتثبيت الإستقرار في ليبيا

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري اليوم الأربعاء في ديوان رئاسة الوزراء بمبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة.

وتناول اللقاء وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي آخر التطورات على الساحة الليبية كما تم استعراض عدداً من الخطوات المهمة خلال المرحلة القادمة وأولويات تنفيذها لضمان تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ليبيا.

ومن جهته أكد سلامة على إصرار ورغبة البعثة الأممية في دعم الجهود المبذولة وبذل ما يمكن لتثبيت الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي في ليبيا.

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