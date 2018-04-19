"صنع الله" يطلق مبادرة لمكافحة تهريب الوقود

طالب المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، من خلال كلمة القاها أمام ممثلي قطاع النفط الدولي ، بجنيف بسلسلة من الإجراءات لإنقاذ القطاع والبلاد من الأضرار الاقتصادية والمجتمعية الكبيره التي يتسبب فيها تهريب الوقود المنتشر في ليبيا .

وتحدث صنع الله أمام الحضور خلال الندوة الافتتاحية المنعقدة في جنيف حول سرقة النفط والوقود و مدى تأثر ليبيا بالتهريب المنظم للوقود.

مؤكداً بأن ذلك يكلف الاقتصاد الليبي أكثر من 750 مليون دولار سنوياً، إضافة إلى الضرر المجتمعي الذي خلفه هذا السلوك الغير شرعي، والذي تسبب في فقدان احترام سيادة القانون الامر الذي يشكل خطورة كبيرة

وطالب صنع الله المؤسسات والهيئات الليبية والمجتمع الدولي مثل مكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول) والمعهد الأوروبي للشرطة (سيبول) والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، للعمل على سلسلة من الإجراءات التي يمكن أن تعطل وتفكك شبكات التهريب.

وتشمل المبادرة المقترحة :

وضع علامات تعقب في الوقود لمساعدة الجهات المسؤولة على تطبيق القانون الليبي والدولي لجمع الأدلة التي تثبت جرائم تهريب

و تشجيع المجتمع الدولي على فرض عقوبات وحجز أصول المجرمين لتعود المكاسب غير الشرعية إلى الشعب الليبي

توسيع ولاية عملية صوفيا لتشمل الوقود المكرر بالإضافة إلى النفط الخام

العمل مع مكتب النائب العام لضمان مقاضاة أولئك المسؤولين

تشجيع السلطات المختصة في ليبيا على النظر في إصلاح نظام دعم المحروقات الذي لا يحقق أهدافه، بل على العكس يخلف أرباحا هائلة للمجرمين

وأضاف صنع الله أن تأثير تهريب الوقود أكثر خطورة من ذلك لأنه يقوم بتدمير نسيج البلد، حيث لم يتوغل مهربو الوقود واللصوص فقط في الميليشيات التي تسيطر على الكثير من المناطق في ليبيا. ولكنهم توغلوا أيضا في بعض شركات توزيع الوقود التي من المفترض أن تقوم بتوصيل الوقود بسعر زهيد للمواطنين الليبيين

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